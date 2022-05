Ajax, quanti gioielli in partenza: Onana all'Inter, niente Juve per Gravenberch, Milan su Antony (Di sabato 21 maggio 2022) L'Ajax si conferma una vetrina apprezzata dai migliori club d'Europa. Dopo l'ennesima Eredevise portata a casa, con l'allenatore... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) L'si conferma una vetrina apprezzata dai migliori club d'Europa. Dopo l'ennesima Eredevise portata a casa, con l'allenatore...

Advertising

cmdotcom : #Ajax, quanti gioielli in partenza: #Onana all'#Inter, niente #Juve per #Gravenberch, #Milan su #Antony… - MilanSpazio : Dall’Olanda al Belgio, il Milan scova talenti: quanti giovani nel mirino! - LucaMou1927 : Ho fatto l'errore di riguardare gli highlights delle due partite contro l'ajax e il ritorno con lo Utd dell'anno sc… - ju_gian_10 : @pistoligno_gol Sarebbe interessante sapere quanti ne ha causati (in media) con Ajax e Nazionale. Secondo me il con… -