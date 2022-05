Tina Cipollari | Confronto dietro le quinte: “Nessuna possibilità”: la coppia scoppia (Di venerdì 20 maggio 2022) Un ex cavaliere di Uomini e Donne conferma la versione dell’opinionista Tina Cipollari su di una coppia: destino già segnato L’opinionista Tina Cipollari (screenshot Witty)Tina Cipollari è ormai una colonna portante di Uomini e Donne anche e soprattutto a causa dei suoi commenti al veleno ma schietti e sinceri. L’opinionista non ha mai paura di dire quello che pensa anche risultando spesso fin troppo dura. Questo è accaduto anche quando ha parlato del futuro di Riccardo Guarnieri ed Ida Platano come coppia. Un pensiero che appartiene anche ad un ex protagonista del dating show che conosce bene il cavaliere e la dama. Si tratta di Giorgio Manetti che per diversi anni è stato un protagonista in studio a causa della sua controversa storia con Gemma ... Leggi su direttanews (Di venerdì 20 maggio 2022) Un ex cavaliere di Uomini e Donne conferma la versione dell’opinionistasu di una: destino già segnato L’opinionista(screenshot Witty)è ormai una colonna portante di Uomini e Donne anche e soprattutto a causa dei suoi commenti al veleno ma schietti e sinceri. L’opinionista non ha mai paura di dire quello che pensa anche risultando spesso fin troppo dura. Questo è accaduto anche quando ha parlato del futuro di Riccardo Guarnieri ed Ida Platano come. Un pensiero che appartiene anche ad un ex protagonista del dating show che conosce bene il cavaliere e la dama. Si tratta di Giorgio Manetti che per diversi anni è stato un protagonista in studio a causa della sua controversa storia con Gemma ...

Advertising

RealGossipland : Fabio Nova accusa Tina Cipollari di essersi rovinata la faccia per il troppo botulino DETTAGLI QUI… - DonnaGlamour : “Vai a fare in c**o”: Tina Cipollari furiosa contro Gianni Sperti, caos in studio - LadyNews_ : #UominieDonne, #FabioNova silura #TinaCipollari: 'Cessa, ti gonfi di botulino, avrai la faccia come i bulldog' - zazoomblog : Uomini e Donne Fabio Nova cambia idea su Tina Cipollari: Potremmo avere un incontro privato e... - #Uomini #Donne… - difa2007 : Gianni Sperti fa infuriare Tina Cipollari: 'Fatti la puntata da solo' -