Sull’Ucraina ci spacciano notizie a senso unico

(Di venerdì 20 maggio 2022) Come da prestidigitazione: tutti guardano la cartina d’Europa e non le nuove rotte artiche. Senza la guerra ucraina Svezia e Finlandia avrebbero potuto far digerire ai loro popoli l’abbandono della neutralità? Le nuove rotte artiche servono, infatti, anche alla Cina. Coi nuovi rompighiaccio si va dovunque. I russi hanno varato anche una centrale nucleare galleggiante. Eh, un piano ben congegnato a lungo preparato dalle teste d’uovo angloamericane: una guerricciola in casa d’altri, tre piccioni. Gli ucraini? Expendables. Possibile che Putin, proveniente dal servizio segreto più kazzuto del mondo, non lo sapesse? Impossibile. Purtroppo non lo sapremo mai. Com’è noto, possiamo ricevere solopro-Zelensky, la versione di Putin ci è preclusa. E, se qualcosa trapela, è fake, propaganda di guerra, menzogne insomma. E se qualcuno mostra di almeno sospettare che qualcosa ...