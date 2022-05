Standard & Poors “declassa” Tesla, non è più tra le 500 aziende sostenibili dell’indice ESG. (Di venerdì 20 maggio 2022) Tesla non è sostenibile, non più almeno. Non per Standard & Poors sulla base del proprio indice ESG che tiene in considerazione anche gli aspetti sociali e di governance oltre a quelli ambientali. Elon Musk non l’ha presa benissimo e su Twitter ha “cinguettato” la propria rabbia per l’esclusione dall’S&P 500, del quale non fanno peraltro più parte nemmeno Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffet, e Meta, la società attraverso cui Mark Zuckenberg controlla Facebook e Whatsapp. “Exxon – ha chiarito l’imprenditore sudafricano – è fra le prime dieci al mondo per ambiente, sociale e governance per l’S&P 500, mentre Tesla non è nella lista”. “L’ESG è una truffa. È stato armato dai falsi guerrieri della giustizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)non è sostenibile, non più almeno. Non persulla base del proprio indice ESG che tiene in considerazione anche gli aspetti sociali e di governance oltre a quelli ambientali. Elon Musk non l’ha presa benissimo e su Twitter ha “cinguettato” la propria rabbia per l’esclusione dall’S;P 500, del quale non fanno peraltro più parte nemmeno Johnson; Johnson, Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffet, e Meta, la società attraverso cui Mark Zuckenberg controlla Facebook e Whatsapp. “Exxon – ha chiarito l’imprenditore sudafricano – è fra le prime dieci al mondo per ambiente, sociale e governance per l’S;P 500, mentrenon è nella lista”. “L’ESG è una truffa. È stato armato dai falsi guerrieri della giustizia ...

Advertising

WARNERMUSICIT : Benvenuto @albelama1!????? Il suo primo EP fuori il 17 giugno ?? Da oggi in preorder la versione fisica standard ed au… - francescoseghez : L'Italia è tra i peggiori paesi OCSE per presenza di forme di sostegno al reddito delle persone con un passato da l… - videogamedeals : Digimon Amplified Dukemon Figure-rise Standard Model Kit $44.79 via GameStop. - SkinnyAce2 : @Storie_in_1_cip @liliaragnar Si ok, dovrebbe essere una malattia leggere per gli umani standard, ma non so per gli… - popsikelcream : Cong tv set the standard, super diper ultra mega ?????????????? -