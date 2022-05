Si chiama anche "Monkeypox" e provoca una malattia simile al vaiolo umano, ma molto più lieve. Al momento, quindi, a parte qualche pustola fastidiosa, non è il caso di allarmarsi (Di venerdì 20 maggio 2022) Nessun allarme ancora, ma c’è qualche preoccupazione per la malattia virale, il vaiolo delle scimmie, scoperto in tre casi a Roma, uno confermato, due in attesa del risultato dell’analisi sul virus. Il virus, così definito perché identificato per la prima volta in questi animali, è molto simile a quello del vaiolo umano anche se meno grave, e si trova per lo più negli Stati tropicali dell’Africa centrale e occidentale. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Nessun allarme ancora, ma c’èpreoccupazione per lavirale, ildelle scimmie, scoperto in tre casi a Roma, uno confermato, due in attesa del risultato dell’analisi sul virus. Il virus, così definito perché identificato per la prima volta in questi animali, èa quello delse meno grave, e si trova per lo più negli Stati tropicali dell’Africa centrale e occidentale. ...

Advertising

LaStampa : Cosenza, sedicenne malmenato dallo zio perché gay: “Nella nostra famiglia non vogliamo”. L’uomo chiama anche i rinf… - Dolce_e_Ribelle : Imparate ad interagire con me. Non accetto cuori e baci da estranei e vi considero quasi tutti estranei in quanto n… - donteaty_snow : @hsvlous non si chiama così l’ho chiamata così io ma praticamente si fanno la flebo insieme per divertirsi tipo an… - bellinimr : @sandrobah Adesso voglio sapere anche come si chiama il bimbo in braccio a mamma Ester - marcocattaneo : @merlinoontheweb @dottorpax No, aspetta. Il giornalista scientifico saprebbe anche che specialista chiamare, magari… -