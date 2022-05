Scienziate, una giornata dedicata a donne e scienza (Di venerdì 20 maggio 2022) 20 maggio 2022, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, andrà in scena l’evento Scienziate. Talenti da valorizzare per una scienza di successo, promosso e organizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nell’ambito del Festival delle Science. L’evento affronterà l’attualissimo tema della parità di genere nelle scienze, oggi tra gli obiettivi da raggiungere per la Commissione Europea e anche per il PNRR. Un tema chiave per il futuro della nostra società: per questo, siamo tutti invitati, soprattutto le ragazze e i ragazzi, ricercatori e ricercatrici di domani, a riflettere su come donne e uomini possano contribuire equamente allo sviluppo della conoscenza. L’evento è organizzato nell’ambito del concorso per le scuole secondarie di secondo grado donne e ricerca in fisica: ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 20 maggio 2022) 20 maggio 2022, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, andrà in scena l’evento. Talenti da valorizzare per unadi successo, promosso e organizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nell’ambito del Festival delle Science. L’evento affronterà l’attualissimo tema della parità di genere nelle scienze, oggi tra gli obiettivi da raggiungere per la Commissione Europea e anche per il PNRR. Un tema chiave per il futuro della nostra società: per questo, siamo tutti invitati, soprattutto le ragazze e i ragazzi, ricercatori e ricercatrici di domani, a riflettere su comee uomini possano contribuire equamente allo sviluppo della conoscenza. L’evento è organizzato nell’ambito del concorso per le scuole secondarie di secondo gradoe ricerca in fisica: ...

