(Di venerdì 20 maggio 2022) Uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di mercato in casaè sicuramente Francesco. L'attaccante...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Caputo può lasciare: ecco quanto vuole il club dalla Lazio: Uno dei giocatori più chiacchierati in quest… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Lazio-Caputo: intesa vicina con la Sampdoria - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Lazio-Caputo: intesa vicina con la Sampdoria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Lazio-Caputo: intesa vicina con la Sampdoria - napolimagazine : MERCATO - Lazio-Caputo: intesa vicina con la Sampdoria -

Calciomercato, futuro incerto per Ekdal: il centrocampista è seguito da alcune squadre svedesi ed è in scadenza Non solo Francescoè nel mirino del calciomercato. Anche Albin Ekdal, in scadenza di ..., Giampaolo avverte: 'Niente brutte figure' 'Nulla è scontato e soprattutto fare brutte ... Davanti pronto a tornare dall'inizio. SASSUOLO - MILAN, domenica ore 18 Sassuolo, rientro in ...INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: I. Radu, Ranocchia, Darmian, Dim ...Dalla lotta scudetto alla salvezza, si decide tutto negli ultimi 90'. Il Milan fa visita al Sassuolo, l'Inter ospita la Sampdoria. Nelle retrovie la Salernitana sfida l'Udinese, il Cagliari va a Venez ...