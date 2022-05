Roger Balduino scopre che Estefania si è avvicinata a Gennaro | la sua reazione

(Di venerdì 20 maggio 2022) LadiCome sappiamo negli ultimi giorniè stato costretto a lasciare momentaneamente L’Isola dei Famosi 16 a causa di un infortunio al piede. Il modello dunque lo scorso lunedì non ha assistito all’arrivo dei quattro nuovi naufraghi che sono arrivati in Honduras. Tra loro c’è ancheAuletto, che L'articolo proviene da Novella 2000.

...Bernal Gennaro Auletto Guendalina Tavassi Lory Del Santo Luca Daffrè Marco Cucolo Marco Maccarini Maria Laura De Vitis Mercedesz Henger Nick Luciani Nicolas Vaporidis Pamela Petrarolo...Nick Luciani è apparso con le stampelle per un incidente a causa di un corallo che gli si è conficcato nel piede, mentreha avuto una distorsione alla caviglia, necessitando di riposo ...Nel daytime del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, dopo la riconciliazione tra Guendalina Tavassi e il fratello, hanno rimesso piede su Playa Rinnovada Nicolas Vaporidis e Roger ...Primo confronto tra i due dopo il ritorno di Roger Balduino in palpa: ma subito sono scintille Dopo i giorni trascorsi in infermeria, il modello ...