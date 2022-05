Mihajlovic fissa la priorità | ' Finire bene Il mio futuro? Parlerò con Saputo | poi faremo i conti'

(Di venerdì 20 maggio 2022) Una gara, contro il Genoa, che non ha valori di classifica ma deve far capire a Sinisache la sconfitta interna contro il Sassuolo, quella per la quale il tecnico si è infuriato, è stata ...

Advertising

sportli26181512 : Mihajlovic fissa la priorità: “Finire bene. Il mio futuro? Parlerò al più presto con Saputo”: Mihajlovic fissa la p… - Gazzetta_it : Mihajlovic fissa la priorità: “Finire bene. Il mio futuro? Parlerò al più presto con Saputo...” -

La Gazzetta dello Sport

Una gara, contro il Genoa, che non ha valori di classifica ma deve far capire a Sinisache la sconfitta interna contro il Sassuolo, quella per la quale il tecnico si è infuriato, è stata solo un inciampo. Poi, il futuro. Le chiacchiere col presidente Joey Saputo che la ...Tra i volti nuovi della stagione di Sky, Melissa Satta sarà presenzaa 'Sky Calcio Club' , ... All'andata la squadra diha vinto per 0 - 3 al Mapei Stadium, ma il Sassuolo ha vinto le ... Mihajlovic fissa la priorità: “Finire bene. Il mio futuro Parlerò al più presto con Saputo” Domani col Genoa il tecnico non vuol vedere la squadra rinunciataria vista col Sassuolo: “Voto all’annata Il decimo posto non l’abbiamo conquistato ma l’obiettivo di valorizzare i giovani è stato rag ...Sinisa non molla: "Vincendo le ultime due gare possiamo fare il record di punti. Il diesse ha lavorato bene, è un ottimo professionista" ...