Nelle ultime 24 ore, si sono arresi altri 771 combattenti del battaglione nazionalista #Azov bloccati presso l'acciaieria. #Mariupol, il bollettino della #Russia: 'Si sono arresi 959 militari del Battaglione #Azov'. Mosca: 'Inserire il battaglione Azov nella lista dei terroristi'. Mariupol: battaglione Azov si arrende, per ordine del comando militare di Zelensky

Quanto a, l'assedio all'acciaieria Azovstal continua e a oggi sono 1.908 i soldati ucraini che si sono arresi. Il comandante delAzov, Denys Prokopenko, ha annunciato in un video ...Lo annuncia in un videomessaggio il comandante delAzov Denys Prokopenko ancora nell'...salvare la vita dei soldati della nostra guarnigione e di smettere di difendere la città" di,...Il comando militare superiore ha dato l'ordine di salvare la vita dei soldati della nostra guarnigione , ha detto il comandanre del battaglione ...E' in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncero'', ha dichiarato Palamar, anche portavoce dell'Azov, in un video messaggio su Telegram rilanciato dall'agenzia Unian. Il vicecomandante del Batt ...