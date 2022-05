“L’ha fatto lei”. Romina Power, il gesto per Al Bano: Loredana Lecciso vede tutto. E non ci sta (Di venerdì 20 maggio 2022) Romina Power, il gesto per Al Bano. Il cantante festeggia i suoi 79 anni. Un traguardo importante per il cantante di Cellino San Marco che non poteva che essere accompagnato dalla cascata di auguri da parte di amici e dei fan. Ma il primi augurio per AlBano Carrisi arriva di prima mattina da una persona più che speciale che batte tutti sul tempo. Al Bano raggiunge 79 anni avvolto dal calore e l’affetto di tutti. Ma il primo augurio speciale non poteva che essere quello di Romina Power, che proprio di prima mattina ha ben pensato di omaggiare il compleanno dell’ex marito con una dedica speciale. Un gesto inspettato, ma fino a un certo punto. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Non è la prima volta che accade e in questi casi sempre meglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022), ilper Al. Il cantante festeggia i suoi 79 anni. Un traguardo importante per il cantante di Cellino San Marco che non poteva che essere accompagnato dalla cascata di auguri da parte di amici e dei fan. Ma il primi augurio per AlCarrisi arriva di prima mattina da una persona più che speciale che batte tutti sul tempo. Alraggiunge 79 anni avvolto dal calore e l’affetto di tutti. Ma il primo augurio speciale non poteva che essere quello di, che proprio di prima mattina ha ben pensato di omaggiare il compleanno dell’ex marito con una dedica speciale. Uninspettato, ma fino a un certo punto. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Non è la prima volta che accade e in questi casi sempre meglio ...

Advertising

GiovaQuez : Applebaum: 'Putin vede l'Ucraina come una minaccia esistenziale. Vede un paese molto simile alla Russia ma che ha f… - RaphaelRaduzzi : 'Grazie per tutto quello che ha fatto e continuamo insieme a difendere l'Italia' questa la conclusione della replic… - GiovaAlbanese : #Vlahovic parla di #Prandelli «Mio padre non avrebbe fatto quello che lui ha fatto per me. Mi ha supportato e lo ri… - PiggiArena : @pap1pap Non è questo ma il@tipo di giocatore: a noi manca uno che fa strappi che parte da fermo che dribbla ogni t… - misstalgiesh : RT @Roberto41788248: Non ho mai visto discriminazioni per coloro che non l'hanno fatto. Se non sei stato vaccinato, nessuno ha cercato di f… -