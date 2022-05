Il premio salvezza della Salernitana è altissimo: cifra superiore a quella del Milan per lo scudetto (Di venerdì 20 maggio 2022) La Salernitana è ad un passo dall’impresa dell’anno. E’ altissima l’attesa in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, il turno regala grandissimo interesse anche per la lotta salvezza. La squadra di Davide Nicola è stata protagonista di una seconda parte di stagione strepitosa, è riuscita a recuperare punti e posizioni in classifica. Il rendimento delle ultime 7 giornate è stato da Europa, la Salernitana ha conquistato addirittura 15 punti frutto di quattro vittorie e tre pareggi. I punti di vantaggio sul Cagliari sono due e la compagine di Nicola avrà bisogno dei tre punti contro l’Udinese per essere sicura della permanenza. Il patron della Salernitana Danilo Iervolino ha deciso di introdurre un superpremio salvezza: 7 milioni di euro ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Laè ad un passo dall’impresa dell’anno. E’ altissima l’attesa in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, il turno regala grandissimo interesse anche per la lotta. La squadra di Davide Nicola è stata protagonista di una seconda parte di stagione strepitosa, è riuscita a recuperare punti e posizioni in classifica. Il rendimento delle ultime 7 giornate è stato da Europa, laha conquistato addirittura 15 punti frutto di quattro vittorie e tre pareggi. I punti di vantaggio sul Cagliari sono due e la compagine di Nicola avrà bisogno dei tre punti contro l’Udinese per essere sicurapermanenza. Il patronDanilo Iervolino ha deciso di introdurre un super: 7 milioni di euro ...

