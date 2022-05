Covid: in Lombardia 3.539 nuovi positivi, in calo i ricoveri (Di venerdì 20 maggio 2022) A fronte di 33.517 tamponi effettuati, sono 3.539 i nuovi positivi in Lombardia. A Bergamo sono 306. Diminuiscono di due unità i ricoverati nelle terapie intensive (35) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-33, 830). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 15. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 33.517, totale complessivo: 37.464.125 – i nuovi casi positivi: 3.539 – in terapia intensiva: 35 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 830 (-33) – i decessi, totale complessivo: 40.384 (+15) I nuovi casi per provincia Milano: 1.145 di cui 486 a Milano città; Bergamo: 306; Brescia: 468; Como: 183; Cremona: 104; Lecco: 118; Lodi: 100; Mantova: 146; Monza e Brianza: 315; Pavia: 197; Sondrio: 68; Varese: 268. Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022) A fronte di 33.517 tamponi effettuati, sono 3.539 iin. A Bergamo sono 306. Diminuiscono di due unità i ricoverati nelle terapie intensive (35) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-33, 830). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 15. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 33.517, totale complessivo: 37.464.125 – icasi: 3.539 – in terapia intensiva: 35 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 830 (-33) – i decessi, totale complessivo: 40.384 (+15) Icasi per provincia Milano: 1.145 di cui 486 a Milano città; Bergamo: 306; Brescia: 468; Como: 183; Cremona: 104; Lecco: 118; Lodi: 100; Mantova: 146; Monza e Brianza: 315; Pavia: 197; Sondrio: 68; Varese: 268.

