Classifica Marcatori Serie A 2021-2022: 38^ giornata (Di venerdì 20 maggio 2022) È stato Cristiano Ronaldo il vincitore della Classifica Marcatori della Serie A 2020-21. Ecco la Classifica live della stagione 2021/22 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 20 maggio 2022) È stato Cristiano Ronaldo il vincitore delladellaA 2020-21. Ecco lalive della stagione/22

Advertising

ValerioComp : @tizianocad C’è ancora la partita di domani per la classifica marcatori, in più Immobile non gioca perché infortuna… - TwtFab77 : 'Ignobile vinge zolo per i rigori...' Gli fai vedere che anche senza sarebbe in testa alla classifica marcatori e..… - hbk_89 : RT @LucaFioretti13: Cambio di programma: #Dybala partirà per la trasferta di Firenze e si candida ora ad una maglia da titolare in #Fiorent… - Cucciolina96251 : RT @LucaFioretti13: Cambio di programma: #Dybala partirà per la trasferta di Firenze e si candida ora ad una maglia da titolare in #Fiorent… - Bresingar_ : RT @LucaFioretti13: Cambio di programma: #Dybala partirà per la trasferta di Firenze e si candida ora ad una maglia da titolare in #Fiorent… -