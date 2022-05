Autostrade per lItalia - Cashback, l'Antitrust dà il via libera ai rimborsi per i cantieri: ecco gli importi (Di venerdì 20 maggio 2022) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato il meccanismo proposto da Autostrade per l'Italia per l'erogazione dei rimborsi dei pedaggi agli automobilisti penalizzati dai cantieri, o dai lavori lungo la rete gestita dalla concessionaria. In sostanza, i consumatori iscritti al programma Cashback di Aspi - tornata da pochi giorni sotto il controllo pubblico - potranno ottenere risarcimenti che vanno dal 25% al 100% di quanto pagato all'uscita dei caselli. Il procedimento. Il via libera dell'autorità guidata da Roberto Rustichelli è arrivato a conclusione del procedimento di inottemperanza avviato nei confronti di Autostrade "per non aver dato seguito alla diffida che le imponeva la cessazione della pratica scorretta già accertata con delibera di marzo ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 maggio 2022) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato il meccanismo proposto daper l'Italia per l'erogazione deidei pedaggi agli automobilisti penalizzati dai, o dai lavori lungo la rete gestita dalla concessionaria. In sostanza, i consumatori iscritti al programmadi Aspi - tornata da pochi giorni sotto il controllo pubblico - potranno ottenere risarcimenti che vanno dal 25% al 100% di quanto pagato all'uscita dei caselli. Il procedimento. Il viadell'autorità guidata da Roberto Rustichelli è arrivato a conclusione del procedimento di inottemperanza avviato nei confronti di"per non aver dato seguito alla diffida che le imponeva la cessazione della pratica scorretta già accertata con dedi marzo ...

