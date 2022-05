Antitrust:Aspi,via libera a rimborsi per ritardi da cantiere (Di venerdì 20 maggio 2022) Via libera ai rimborsi del pedaggio autostradale per i consumatori colpiti dai disagi di cantieri e lavori sulla rete di Autostrade per l'Italia. L'Antitrust ha così concluso il procedimento sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Viaaidel pedaggio autostradale per i consumatori colpiti dai disagi di cantieri e lavori sulla rete di Autostrade per l'Italia. L'ha così concluso il procedimento sulla ...

