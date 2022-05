(Di venerdì 20 maggio 2022)era da tempo malato. La sua taverna Anima e core, nella celebre Piazzetta, ha cambiato per sempre il volto notturno dell'isola di

Advertising

euronewsit : Addio a #Vangelis, il musicista ellenico si è spento in Francia all'età di 79 anni - TgrRaiFVG : Si è spento don Pierluigi Di Piazza. Il prete di strada, il sacerdote degli ultimi, è morto al Centro Balducci di Z… - Carlino_Reggio : Addio a Levando Rossi, il re della ferramenta si è spento a 85 anni - Beatrix_aka_BM : RT @MaxxGhe: È giunta la notizia che il 17/05/2022 si è spento a 79 anni il compositore di origine greca Evangelos Odysseas Papathanassiou,… - a_rusty_tinman : RT @perchetendenza: #Vangelis: Perché il compositore e musicista greco si è spento all'età di 79 anni -

ilGiornale.it

Diciamo che con questa modalità, con il telefonoin fase di ricarica si potrebbe recuperare un bel po' di tempo. Completare insomma la fase di ricarica in moti meno minuti. Lo smartphone oggi ...Notizie Calcio - Terribile lutto in serata: dopo una lunga malattia, si èGuido Lembo all'età di 75. Poco fa è arrivato anche il cordoglio del presidente Aurelio De Laurentiis attraverso il prprio account Twitter: "Caro Guido, quante serate nel tuo locale ... A 75 anni si è spento Guido Lembo, lo chansonnier di Capri Si è spento a 75 anni lo chansonnier Guido Lembo, icona e cuore della movida di Capri. Nel 1994 decise di fondare un piccolo locale a ridosso dell'iconica Piazzetta di Capri e da quel momento l'Anima ...Nella giornata di ieri si è spento Guido Lembo, il famoso cantante caprese è morto dopo aver combattuto per anni contro una grave malattia. Suo figlio Gianluigi Lembo gli ha dedicato un commovente ...