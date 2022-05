Una maglia, una storia … Roberto Pruzzo (Di giovedì 19 maggio 2022) Una maglia, una storia … torna oggi come ogni giovedì … oggi si parla di Genoa e di Pruzzo … Oggi torniamo con la mente ai fantastici anni Settanta con una splendida maglia del Genoa della stagione 1977/78. Anche quella stagione, come quella attuale, decretò la retrocessione del Grifone in serie B dopo una gara spareggio a Firenze finita a reti bianche contro i Viola, appaiati a pari punti in classifica ai rossoblù che andarono in B a causa della peggiore differenza reti. I rossoblù potevano vantare una coppia di attacco di assoluto rispetto, composta da Oscar Damiani e Roberto Pruzzo, o Rey di Crocefieschi, cresciuto nel vivaio rossoblù, che fu il capocannoniere della squadra nel suo ultimo anno in Liguria prima di calare nella Capitale e scrivere storiche pagine della squadra ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 19 maggio 2022) Una, una… torna oggi come ogni giovedì … oggi si parla di Genoa e di… Oggi torniamo con la mente ai fantastici anni Settanta con una splendidadel Genoa della stagione 1977/78. Anche quella stagione, come quella attuale, decretò la retrocessione del Grifone in serie B dopo una gara spareggio a Firenze finita a reti bianche contro i Viola, appaiati a pari punti in classifica ai rossoblù che andarono in B a causa della peggiore differenza reti. I rossoblù potevano vantare una coppia di attacco di assoluto rispetto, composta da Oscar Damiani e, o Rey di Crocefieschi, cresciuto nel vivaio rossoblù, che fu il capocannoniere della squadra nel suo ultimo anno in Liguria prima di calare nella Capitale e scrivere storiche pagine della squadra ...

