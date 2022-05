Ucraina: Mattarella, 'non c'è libertà piena se altri ne sono privi, ripristinare diritto internazionale' (Di giovedì 19 maggio 2022) Padova, 19 mag. (Adnkronos) - "La libertà non è divisibile, né socialmente né territorialmente, si ottiene pienamente soltanto se ne godono anche gli altri, si realizza insieme a quella degli altri. Non c'è libertà piena se gli altri ne sono privi. Questo vale all'interno di un Paese, vale nella comunità internazionale. Questo spinge a non chiudere gli occhi, a impegnarsi perché venga ripristinato il diritto internazionale e venga riaffermata quella catena di valori che dalla libertà si articola: l'uguaglianza, la solidarietà, valori che vanno coltivati, difesi attivamente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Padova, 19 mag. (Adnkronos) - "Lanon è divisibile, né socialmente né territorialmente, si ottienemente soltanto se ne godono anche gli, si realizza insieme a quella degli. Non c'èse gline. Questo vale all'interno di un Paese, vale nella comunità. Questo spinge a non chiudere gli occhi, a impegnarsi perché venga ripristinato ile venga riaffermata quella catena di valori che dallasi articola: l'uguaglianza, la solidarietà, valori che vanno coltivati, difesi attivamente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione ...

