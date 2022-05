Tennis: Wta Rabat, Trevisan in semifinale (Di giovedì 19 maggio 2022) Rabat, 19 mag. - (Adnkronos) - Martina Trevisan stacca il pass per le semifinali del “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari tornato torna dopo due anni d'assenza a disputarsi sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. La 28enne mancina di Firenze, numero 85 del ranking, batte 7-6 (7-4), 6-3, in poco più di due ore di partita, l'olandese Arantxa Rus, numero 75 del mondo e settima favorita del seeding. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022), 19 mag. - (Adnkronos) - Martinastacca il pass per le semifinali del “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari tornato torna dopo due anni d'assenza a disputarsi sulla terra rossa di, in Marocco. La 28enne mancina di Firenze, numero 85 del ranking, batte 7-6 (7-4), 6-3, in poco più di due ore di partita, l'olandese Arantxa Rus, numero 75 del mondo e settima favorita del seeding.

Advertising

InteBNLdItalia : Francesca&Flavia ?? Che bello vedervi insieme in campo! #IBI22 | #tennis | @WTA - TV7Benevento : Tennis: Wta Rabat, Trevisan in semifinale - - LFrenk04 : Tennis: Nel wta 250 di Rabat in Marocco,grandissima vittoria per Martina Trevisan che la fa volare in semifinale??????… - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: ?? Meravigliosa Martina! ?? #Trevisan ha la meglio su Rus per 7-6 6-3 e raggiunge per la prima volta in carriera una semi… - henryejune : RT @SuperTennisTv: ?? Meravigliosa Martina! ?? #Trevisan ha la meglio su Rus per 7-6 6-3 e raggiunge per la prima volta in carriera una semi… -