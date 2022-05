Scuolabus finisce in una scarpata | due feriti

Advertising

La Spezia - Uno scuolabus, di ritorno dal turno appena concluso, è uscito di strada all'altezza di via Benedicenti, alla Spezia, finendo in una scarpata. E' successo poco prima delle 9 di questa mattina. A bordo non c'erano bambini ma l'autista e due collaboratori. L'incidente è avvenuto in via dei Colli per cause ancora in corso di accertamento.