Pugilato, Irma Testa è argento ai Mondiali: “Per l’oro ci riproverò” (Di giovedì 19 maggio 2022) Ugualmente felice Irma Testa, anche se sognava l’oro della storia, il primo per lei ai Mondiali in carriera. non si è risparmiata in questa rassegna iridata dedicata alla categoria femminile elite, con l’Italia che ha festeggiato due giorni fa il bronzo di Alessia Mesiano. Anche Irma è salita sul podio, ma ha messo al collo l’argento. La sconfitta è arrivata per mano o tramite i guantoni della forte avversaria asiatica per 4 a 1, rappresentante di Taipei. È comunque storia per la 24enne di Torre Annunziata, che conquista il secondo bronzo in carriera ai Mondiali, e lo mette accanto all’altro terzo posto ottenuto alle Olimpiadi. Intanto il record personale è che Irma è l’unica azzurra della storia del Pugilato ad essere salita sui tre ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022) Ugualmente felice, anche se sognavadella storia, il primo per lei aiin carriera. non si è risparmiata in questa rassegna iridata dedicata alla categoria femminile elite, con l’Italia che ha festeggiato due giorni fa il bronzo di Alessia Mesiano. Ancheè salita sul podio, ma ha messo al collo l’. La sconfitta è arrivata per mano o tramite i guantoni della forte avversaria asiatica per 4 a 1, rappresentante di Taipei. È comunque storia per la 24enne di Torre Annunziata, che conquista il secondo bronzo in carriera ai, e lo mette accanto all’altro terzo posto ottenuto alle Olimpiadi. Intanto il record personale è cheè l’unica azzurra della storia delad essere salita sui tre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'azzurra Irma Testa è medaglia d'argento nella categoria pesi piuma ai Mondiali Elite di pugilato femminile, in co… - Eurosport_IT : APPLAUSI PER IRMA TESTA! ?? L'azzurra non riesce nell'impresa di laurearsi campionessa del Mondo. Splendido argento… - SA61777658 : RT @Eurosport_IT: APPLAUSI PER IRMA TESTA! ?? L'azzurra non riesce nell'impresa di laurearsi campionessa del Mondo. Splendido argento a Ist… - Dome689 : RT @Coninews: GRANDE IRMA! ?? Ai Mondiali di #pugilato di Istanbul Irma #Testa si mette al collo l'argento ?? nei 57 kg! La tredicesima meda… - valmoriani : RT @Eurosport_IT: APPLAUSI PER IRMA TESTA! ?? L'azzurra non riesce nell'impresa di laurearsi campionessa del Mondo. Splendido argento a Ist… -