PRONOSTICI SPEZIA – NAPOLI, PARTENOPEI IN AZIONE IN TERRA LIGURE (Di giovedì 19 maggio 2022) Siamo giunti alla trentottesima di Serie A, con quella nostalgia data da un campionato che sta per finire: è stata un’annata molto bella quella che abbiamo vissuto, e merita una chiusura nel migliore dei modi. Dall’altra parte, vi sarà una squadra oramai salva e con ben poco da chiedere, anche se vorrà fare una prestAZIONE gagliarda davanti ai propri tifosi per salutarli al meglio. Ad ogni modo, la qualità delle due squadre c’è, e con essa sicuramente tutto il divertimento che ci aspetta per l’ultima di campionato della stagione 2021/2022. Nel prossimo paragrafo discuteremo dello stato di forma di liguri e campani, pertanto se vuoi avere un’idea più concreta sullo stato di forma delle due squadre, ti suggeriamo di proseguire nella lettura. AZZURRI CHE CHIUDONO CON ONORE, SPEZIA CHE SBANCA UDINE Per cominciare, parliamo della squadra che affronterà il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Siamo giunti alla trentottesima di Serie A, con quella nostalgia data da un campionato che sta per finire: è stata un’annata molto bella quella che abbiamo vissuto, e merita una chiusura nel migliore dei modi. Dall’altra parte, vi sarà una squadra oramai salva e con ben poco da chiedere, anche se vorrà fare una prestgagliarda davanti ai propri tifosi per salutarli al meglio. Ad ogni modo, la qualità delle due squadre c’è, e con essa sicuramente tutto il divertimento che ci aspetta per l’ultima di campionato della stagione 2021/2022. Nel prossimo paragrafo discuteremo dello stato di forma di liguri e campani, pertanto se vuoi avere un’idea più concreta sullo stato di forma delle due squadre, ti suggeriamo di proseguire nella lettura. AZZURRI CHE CHIUDONO CON ONORE,CHE SBANCA UDINE Per cominciare, parliamo della squadra che affronterà il ...

