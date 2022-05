Porto crocieristico di Fiumicino | Tripolini FdI | “Troppi rischi Ci sono in gioco vite umane”

(Di giovedì 19 maggio 2022)– “Se è vero che gli errori del passato dovrebbero essere un monito per prevenire eventuali sbagli futuri, il progetto di realizzazione delnel comune didovrebbe essere rivisto e fermato proprio in vista della sua pericolosità: il grave incidente avvenuto neldi Genova il 7 maggio 2013, in cui persero la vita 9 persone, deve farci riflettere su qualii graviche si poscorrere”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Gianluca, del circolo di Fratelli d’Italia “Leonardo da Vinci” di, che aggiunge: “In quell’occasione, una motonave in manovra di uscita urtò la torre dei piloti delcausandone il crollo, e la ...

... Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano. Doppia programmazione in Sardegna, quella della compagnia inglese, che conferma il potenziale dei porti di sistema su un mercato in forte ... lo scalo dorico è un volano fondamentale per il territorio: quali sono le direttrici del suo sviluppo 'Siamo consapevoli che il porto rappresenta per Ancona e per le Marche una grande opportunità ... Le navi da crociera tornano nel porto di Piombino