Marcos Antonio alla Lazio: accordo con lo Shakhtar (Di giovedì 19 maggio 2022) Con la qualificazione in Europa League in tasca, la Lazio ha già iniziato a progettare la squadra per la prossima stagione assicurandosi dallo Shakhtar Donetsek, il centrocampista centrale brasiliano, classe 2000, Marcos Antonio, destinato a sostituire il suo connazionale Lucas Leiva che non rinnoverà il contratto con i biancocelesti. Marcos Antonio-Lazio: COSA MANCA PER LA CHIUSURA DELL’ AFFARE? La trattativa, complice la fine del campionato ucraino per le note vicende belliche, procede spedita ed è vicinissima alla conclusione. In pratica mancano solo le firme, tanto più che il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento. L’ accordo è stato trovato per una cifra intorno ai 10 milioni più 2 di bonus. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 maggio 2022) Con la qualificazione in Europa League in tasca, laha già iniziato a progettare la squadra per la prossima stagione assicurandosi dalloDonetsek, il centrocampista centrale brasiliano, classe 2000,, destinato a sostituire il suo connazionale Lucas Leiva che non rinnoverà il contratto con i biancocelesti.: COSA MANCA PER LA CHIUSURA DELL’ AFFARE? La trattativa, complice la fine del campionato ucraino per le note vicende belliche, procede spedita ed è vicinissimaconclusione. In pratica mancano solo le firme, tanto più che il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento. L’è stato trovato per una cifra intorno ai 10 milioni più 2 di bonus. La ...

