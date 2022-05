Ladispoli | per l’estate tornano le strisce blu sui lungomare | vie | costi e abbonamenti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 maggio 2022)– Flavia Servizi rende noto che dal primo giugno alla prima domenica di settembre aleblu nelle zone delRegina Elena –Marco Polo –Marina di Palo – Via Fregene, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Santa Severa, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Santa Marinella, dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Sanremo (lato sinistro), dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino a mare -Via Arenile di Torre Flavia lato destro direzione Roma, dall’intersezione con Via Sanremo fino al civico 1/a). E’ possibile pagare la sosta delleblu anche con il proprio ...