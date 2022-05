Inter, Cravero: “I nerazzurri hanno perso lo scudetto nel Derby” (Di giovedì 19 maggio 2022) Inter, Cravero- Roberto Cravero ex difensore si è esposto con delle dichiarazioni importanti sull’ Inter e sulla corsa scudetto. LE SUE PAROLE “Le attenzioni sono tutte a Reggio Emilia, il Milan ha due risultati su tre: il modo di preparare le partita è diverso. La condizione fisica sarà determinante e il Milan sta bene”. L’Inter ha perso lo scudetto a Bologna? “Non diamo tutte le colpe a Radu, è stato chiamato a giocare in una partita difficile… ricordo però anche il rigore di Dimarco con l’Atalanta… In realtà lo scudetto è stato perso nel Derby”. Kalulu ha fatto vedere grandi miglioramenti. “Lo abbiamo visto poco da centrale, considerandolo un terzino. Poi, dopo gli infortuni, ha reso al massimo. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 19 maggio 2022)- Robertoex difensore si è esposto con delle dichiarazioni importanti sull’e sulla corsa. LE SUE PAROLE “Le attenzioni sono tutte a Reggio Emilia, il Milan ha due risultati su tre: il modo di preparare le partita è diverso. La condizione fisica sarà determinante e il Milan sta bene”. L’haloa Bologna? “Non diamo tutte le colpe a Radu, è stato chiamato a giocare in una partita difficile… ricordo però anche il rigore di Dimarco con l’Atalanta… In realtà loè statonel”. Kalulu ha fatto vedere grandi miglioramenti. “Lo abbiamo visto poco da centrale, considerandolo un terzino. Poi, dopo gli infortuni, ha reso al massimo. ...

