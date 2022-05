Guerra digitale: KillNet colpisce il Regno Unito (Di giovedì 19 maggio 2022) L‘avanzata sovietica colpisce anche il web attraverso un collettivo di hacker filorussi. Il gruppo, chiamato KillNet, colpisce il Regno Unito Il gruppo di criminali informatici filorussi noto come KillNet, dopo aver attaccato l’Italia, cambia obiettivo e colpisce il Regno Unito. I cybercriminali, pur essendo nell’anonimato, agiscono sotto i riflettori e dichiarano ufficialmente i loro obiettivi su Telegram. Un attacco cybernetico globale coinvolgerà i principali siti istituzionali di Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Germania, Lituania, Romania, Estonia, Lettonia, Polonia e Ucraina. Il gruppo è un forte sostenitore delle scelte del Presidente russo, Vladimir Putin. Ragion per cui hanno come unico ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 maggio 2022) L‘avanzata sovieticaanche il web attraverso un collettivo di hacker filorussi. Il gruppo, chiamatoilIl gruppo di criminali informatici filorussi noto come, dopo aver attaccato l’Italia, cambia obiettivo eil. I cybercriminali, pur essendo nell’anonimato, agiscono sotto i riflettori e dichiarano ufficialmente i loro obiettivi su Telegram. Un attacco cybernetico globale coinvolgerà i principali siti istituzionali di Stati Uniti,, Italia, Germania, Lituania, Romania, Estonia, Lettonia, Polonia e Ucraina. Il gruppo è un forte sostenitore delle scelte del Presidente russo, Vladimir Putin. Ragion per cui hanno come unico ...

