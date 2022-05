Governo: Draghi in Cdm, senza accordo fiducia su testo base o su testo modificato se c'è intesa (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Se non si arriverà a un accordo sul ddl concorrenza la fiducia verrà messa sul testo base, altrimenti -nel caso si arrivasse ad un accordo in commissione- verrà posta sul testo modificato, frutto dell'intesa. Lo avrebbe spiegato il premier Mario Draghi ai ministri convocati d'urgenza. "Nessuna ramanzina o strigliata", assicurano diversi ministri al termine della riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Se non si arriverà a unsul ddl concorrenza laverrà messa sul, altrimenti -nel caso si arrivasse ad unin commissione- verrà posta sul, frutto dell'. Lo avrebbe spiegato il premier Marioai ministri convocati d'urgenza. "Nessuna ramanzina o strigliata", assicurano diversi ministri al termine della riunione.

Advertising

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - Palazzo_Chigi : Incontro con @MarinSanna, Draghi: La richiesta di adesione alla #NATO è una chiara risposta all’invasione russa del… - marattin : Quella della giustizia tributaria varata ieri dal governo Draghi è una riforma radicale e giusta. In Parlamento bis… - FirenzePost : Draghi ai ministri: il governo porrà la fiducia sul ddl concorrenza. Se non passa, tutti a casa - CriSStraits : Sta a vedere che per colpa di ssalvini e del suo amico senatore del papeete cade il governo per via delle manfrine… -