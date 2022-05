Finlandia nella Nato, basta ipocrisia: non è un “atto di pace” (Di giovedì 19 maggio 2022) Zuppa di Porro. Europa tra riarmo e strategia greeen. Il domani e i conti sulle nostre spese militari tre volte superiori a quell russe. La camicetta della premier finlandese. E la Craxi diventa prsidente. Conte minaccia e lo Zar caccia i diplomatici Il foglio scova due magistrati per il sì al referendum del 12 giugno e un pm, dice bene Minzolini, legge requisitoria assurda contro Berlusconi. Intv fiammetta borsellino da leggere Oddio è torNato Burioni e scrive cento righe su Rep per dire che servono le mascherine. Aumenti stipendi pubblici e i mercati cadono #rassegnastampa19maggio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 19 maggio 2022) Zuppa di Porro. Europa tra riarmo e strategia greeen. Il domani e i conti sulle nostre spese militari tre volte superiori a quell russe. La camicetta della premier finlandese. E la Craxi diventa prsidente. Conte minaccia e lo Zar caccia i diplomatici Il foglio scova due magistrati per il sì al referendum del 12 giugno e un pm, dice bene Minzolini, legge requisitoria assurda contro Berlusconi. Intv fiammetta borsellino da leggere Oddio è torBurioni e scrive cento righe su Rep per dire che servono le mascherine. Aumenti stipendi pubblici e i mercati cadono #rassegnastampa19maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.

