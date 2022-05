Draghi richiama partiti | accordo rapido su concorrenza o fiducia

Advertising

ninoBertolino : RT @fanpage: Alta tensione nella maggioranza di Governo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato un Consiglio dei ministri d’… - zazoomblog : Draghi convoca Cdm lampo richiama allordine i ministri e ottiene lok a porre la fiducia sul ddl concorrenza -… - zazoomblog : Draghi convoca Cdm lampo richiama allordine i ministri e ottiene lok a porre la fiducia sul ddl concorrenza -… - giovanni_barba : Draghi convoca Cdm lampo, richiama all'ordine i ministri e ottiene l'ok a porre la fiducia sul ddl concorrenza… - infoitinterno : Draghi convoca un Cdm d’urgenza e richiama la maggioranza: possibile fiducia sul ddl Concorrenza -

Nel corso della rapidissima seduta,ha ricordato ai ministri che il Ddl concorrenza è fermo da troppo tempo a causa del mancato accordo tra i partiti (in particolare sulla questione dei ...ai ministri: su Ddl concorrenza pronti a fiducia Il premier Mario, a quanto si apprende da fonti ministeriali, ha chiesto di velocizzare l'iter di approvazione del ddl concorrenza, per ...Roma, 19 mag. (askanews) - Nessuna 'strigliata', piuttosto un richiamo 'pacato' ma forte a chiudere in tempi brevi (entro maggio) la partita del ...Il premier Mario Draghi ha convocato a sorpresa un consiglio dei Ministri per richiamare i partiti alle proprie responsabilità: nel mirino del presidente del Consiglio lo stallo in Parlamento delle ri ...