Draghi | in prima linea per pace | deciderà Ucraina quale pace

"Siamo in prima linea senza ambiguità nella ricerca della pace". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante l'informativa in Senato sugli sviluppi della guerra in Ucraina.

Palazzo_Chigi : Incontro con @MarinSanna, Draghi: La richiesta di adesione alla #NATO è una chiara risposta all’invasione russa del… - Palazzo_Chigi : In diretta le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi e della Prima Ministra della Repubblica di Finlandia… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi incontra la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia @MarinSanna a Palazzo Chigi. Diretta - andreafacchini1 : @GiuseppeConteIT fa il bullo con i candidati in parlamento. Viene scornacchiato per ennesima volta e che fa? Cambia… - edoardo_go : RT @carlogubi: Caro Draghi, mi spieghi perché per il medioriente non si dice che l'unica pace possibile è quella decisa dalla Palestina? M… -