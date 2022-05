CS | GO | WOOD7 e MIBR si separano | il team introduce brnz4n nel roster

(Di giovedì 19 maggio 2022)brasiliano di CS:GO, ha messo in panchina l’AWPer Adriano “” Cerato, promuovendo al suo posto il fuciliere Breno “” Poletto, proveniente dall’Academy del. Lo riporta la fonte Dust2 Brasil, ripresa anche dal sito Dot Esports. Poco meno di una settimana fa ilè stato eliminato dal torneo PGL Antwerp Major per mano dei Bad News Eagles. Stando a quanto riferito dalle fonti,avrebbe già lasciato il Brasile per recarsi in Germania, dovesi sta allenando per disputare la Pinnacle Cup Championship e la stagione 16 della ESL Pro League Conference.è entrato a far parte delnell’ottobre 2021 ed è stato senza dubbio un elemento di ...

MIBR benched in-game leader Adriano WOOD7 Cerato and promoted Breno brnz4n Poletto to fill the vacancy HLTV reported Wednesday ...Brazilian CS:GO team MIBR has benched the in-game leader and AWPer Adriano “WOOD7” Cerato and promoted the academy rifler Breno “brnz4n” Poletto for the vacant spot, according to a report ...