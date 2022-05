Crolla il pavimento di un condominio | tra i feriti anche due bambini Il bilancio

Advertising

News24_it : Modena, crolla il pavimento di una palazzina: sei feriti, anche due bimbi - TGCOM - infoitinterno : Crolla il pavimento in una palazzina nel Modenese: 6 feriti tra cui 2 bimbi - infoitinterno : Italia, crolla il pavimento di una palazzina: sei feriti, anche due bimbi - IlFattoNisseno : Italia, crolla il pavimento di una palazzina: sei feriti, anche due bimbi - 58_luigina : Crolla pavimento di una palazzina a Marano sul Panaro (Modena): tra i feriti anche due bambini -

Leggi anche > Modena,di una palazzina: sei feriti, tra cui due bimbi Dalle prime ricostruzioni, le motovedette della Guardia Costiera barese stanno avendo difficoltà a raggiungere ...Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato unal primo piano nell'immobile, che si trova in via Cavarola. I giornali locali hanno spiegato che a crollare è stato un ...Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque croate. Almeno una persona è deceduta e gli altri sette a bordo ...A cedere sarebbe stato il pavimento al primo piano nell’immobile. La zona in cui è avvenuto il crollo è stata fatta evacuare ed è ora inaccessibile. Evacuata l’area del crollo – Diverse le ambulanze e ...