Covid: Veneto, + 2.567 contagi e 7 vittime in 24 ore (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Veneto registra 2.567 contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato sostanzialmente in linea con quello di ieri (2.613), e 7 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilregistra 2.567nelle ultime 24 ore, un dato sostanzialmente in linea con quello di ieri (2.613), e 7. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle ...

Advertising

TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Netto calo dei contagi e dei ricoverati – 7 decessi – Vicenza la provincia con più posit - blogLinkes : Covid: Zooprofilattico, in Veneto 2 nuove sottovarianti - Emiliano_veneto : RT @a_meluzzi: Aria di allarme ! Non temete che stiano per lanciare il vaiolo del scimmie come prossima psicoinfopandemia dopo il Covid orm… - horottoilvetro : RT @TgrRaiVeneto: Sono molti i pazienti che, una volta guariti dall'infezione, hanno ancora strascichi e non si sentono più come prima #Io… - giornalenordest : Covid Veneto/prosegue il calo dei positivi totali, 45mila in tutto il Veneto. Nella Marca scendono a 56 i ricoveri -