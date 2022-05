Cip e Ciop Agenti Speciali (2022): Un sequel fresco e spumeggiante. (Di giovedì 19 maggio 2022) Titolo originale: Cip & Dale Rescue Rangers Anno: 2022 Nazione: Stati Uniti Genere: animazione, commedia, action Casa di produzione: Walt Disney Studios Distribuzione: Disney+ Durata: 97 minuti Regia: Akiva Schaffer Sceneggiatura: Dan Gregor, Doug Mand Fotografia: Larry Fong Montaggio: Brian Olds Musiche: Brian Tyler Attori: Andy Samberg, John Mulaney, Kiki Layne, Will Arnett, Eric Bana Il film... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 19 maggio 2022) Titolo originale: Cip & Dale Rescue Rangers Anno:Nazione: Stati Uniti Genere: animazione, commedia, action Casa di produzione: Walt Disney Studios Distribuzione: Disney+ Durata: 97 minuti Regia: Akiva Schaffer Sceneggiatura: Dan Gregor, Doug Mand Fotografia: Larry Fong Montaggio: Brian Olds Musiche: Brian Tyler Attori: Andy Samberg, John Mulaney, Kiki Layne, Will Arnett, Eric Bana Il film... Source

Advertising

occhiocine : Cip e Ciop Agenti Speciali (2022) è il sequel live action della serie animata Cip e Ciop Agenti Speciali. Distribui… - puremadnss : Io convinta da stamattina che il film di Cip e Ciop fosse uscito oggi e invece è domani, well - marionoia611 : io twitto... tu twitti... egli twitta... noi twittiamo... e poi ...non so' !!! cmq...non sono un uccello...tipo cip… - KDisneyano : Domani su Disney+ tanti film: 20 Maggio Cip e Ciop Agenti Speciali The Valet Sotto il cielo delle Hawaii Il cliente… - glooit : Cip e Ciop Agenti Speciali è il Roger Rabbit di Disney+, la recensione leggi su Gloo -