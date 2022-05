Can Yaman, purtroppo è successo all’improvviso: non lo vedremo più lì | Tristezza infinita (Di giovedì 19 maggio 2022) Per tutti i fans del famoso ed affascinante attore di origine turca si tratta di una notizia devastante. Per Yaman non c’è stata alternativa Il giovane interprete nato ad Istanbul al termine degli anni ottanta è diventato uno dei volti più amati da decine di migliaia di fan. Il suo spiccato fascino unito ad altrettanto talento gli ha permesso di entrare nel cuore di un ampio pubblico, in prevalenza femminile. Con i lunghi capelli castani, un fisico statuario ed un sorriso smagliante si è accaparrato grandi consensi che l’hanno lanciato ai piani alti dell’industria televisiva. Can Yaman (Websource)La svolta decisiva della sua carriera risale tuttavia a pochi anni fa, per la precisione al 2017, quando ha cominciato ad interpretare il personaggio di Ferit Aslan all’interno delle riprese della serie intitolata “Bitter Sweet – Ingredienti ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 19 maggio 2022) Per tutti i fans del famoso ed affascinante attore di origine turca si tratta di una notizia devastante. Pernon c’è stata alternativa Il giovane interprete nato ad Istanbul al termine degli anni ottanta è diventato uno dei volti più amati da decine di migliaia di fan. Il suo spiccato fascino unito ad altrettanto talento gli ha permesso di entrare nel cuore di un ampio pubblico, in prevalenza femminile. Con i lunghi capelli castani, un fisico statuario ed un sorriso smagliante si è accaparrato grandi consensi che l’hanno lanciato ai piani alti dell’industria televisiva. Can(Websource)La svolta decisiva della sua carriera risale tuttavia a pochi anni fa, per la precisione al 2017, quando ha cominciato ad interpretare il personaggio di Ferit Aslan all’interno delle riprese della serie intitolata “Bitter Sweet – Ingredienti ...

Advertising

Cinzy08_ : Questo post di Can fa capire tante cose,alcune non capiranno perché non vogliono capire,ma altre come noi,che lo am… - AdinolfiANTONI2 : RT @ANTONIE00297505: Amore genera amore e quando una Bella persona con il suo profumo, ti arriva al cuore, allora vuol dire che possiede un… - marisagiordano8 : @Mery1972_ Ma non avete una vita vostra,oppure siete talmente frustrate da non lasciare vivere la sua a Can Yaman p… - mehromah18 : RT @ANTONIE00297505: Amore genera amore e quando una Bella persona con il suo profumo, ti arriva al cuore, allora vuol dire che possiede un… - danielaco78 : RT @Gemma_OnlyCY: Finitela di fare post e servizi acchiappa like.. Non sarete mai alla sua altezza... Non sarete mai gente di classe... Da… -