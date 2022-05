“Allora è lui”. Raoul Bova, l’ultima notizia sorprende tutti: per l’attore è meravigliosa (Di giovedì 19 maggio 2022) Raoul Bova, bella notizia in arrivo. Il famoso attore romano non ha certo bisogno di presentazioni. Protagonista di numerose pellicole di successo da sex symbol amato dal pubblico femminile è riuscito ad imporsi prendendo parte a tantissimi film, soprattutto commedie. Recentemente, poi, è entrato nel cast di “Don Matteo”, la fortunata fiction Rai giunta alla 13esima edizione. E lo ha fatto, ovviamente, da protagonista, prendendo praticamente il posto di Terence Hill. Raoul Bova interpreta in realtà Don Massimo e se inizialmente in tanti temevano un calo degli ascolti visto l’addio di Terence Hill, alla fine la scelta ha pagato. “Sono molto soddisfatto, contento e felice – le parole di Raoul – Non me lo aspettavo. La gente continua a vederla e a rincuorarsi dopo tante brutte ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022), bellain arrivo. Il famoso attore romano non ha certo bisogno di presentazioni. Protagonista di numerose pellicole di successo da sex symbol amato dal pubblico femminile è riuscito ad imporsi prendendo parte a tantissimi film, soprattutto commedie. Recentemente, poi, è entrato nel cast di “Don Matteo”, la fortunata fiction Rai giunta alla 13esima edizione. E lo ha fatto, ovviamente, da protagonista, prendendo praticamente il posto di Terence Hill.interpreta in realtà Don Massimo e se inizialmente in tanti temevano un calo degli ascolti visto l’addio di Terence Hill, alla fine la scelta ha pagato. “Sono molto soddisfatto, contento e felice – le parole di– Non me lo aspettavo. La gente continua a vederla e a rincuorarsi dopo tante brutte ...

Advertising

FBiasin : Ad ogni sfida tra #Inter e #Juve arriva puntuale la domanda: 'Tu chi leveresti ai bianconeri?'. La risposta è semp… - tatonissimo : @Transformazio @zuckembergitaly @segreteria_MZ Allora mettici lui in bio addio - WamooIT : RT @manolo_loop: @SMaurizi @Assange_Italia Interessante il dettaglio che rivela il ruolo attivo dell’allora segretario della CGIL Epifani.… - ryder9000 : @_ElPrincipe22 Un genio. Sa gia che questo video tra qualche giorno sarà usato per tutta l'estate per percularvi e… - theycallmeFesa : RT @_callmekekkaa_: Quando lui Allora lui Perte col suo Parte con la sua Zaino… -