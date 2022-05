Vaiolo delle scimmie, allarme in Spagna e Portogallo per decine di casi (Di mercoledì 18 maggio 2022) decine di casi sospetti o confermati di Vaiolo delle scimmie , infezione virale rara in Europa, sono stati segnalati in Spagna e Portogall o, pochi giorni dopo quelli registrati in Gran Bretagna, ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 18 maggio 2022)disospetti o confermati di, infezione virale rara in Europa, sono stati segnalati ine Portogall o, pochi giorni dopo quelli registrati in Gran Bretagna, ...

Advertising

fanpage : Altri 4 casi di vaiolo delle scimmie sono stati identificati nel Regno Unito Il dettaglio più preoccupante di quest… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, in Uk confermati altri 4 casi dell'infezione ma non è pandemia - Babbanculo : @VisonaNicola @Jarluc Dal 2003 si hanno notizie in occidente (fino in USA) di focolai di vaiolo delle scimmie di q… - Brigante1959 : - MissLemon79 : @amueblaeltunel Vaiolo delle scimmie? E mo che cazzo è? -