Sospeso per un anno Ivan Kuliak, il ginnasta che salì sul podio con la “Z” di Putin sulla tuta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si è chiusa in poco più di due mesi l’indagine avviata dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (Fig) lo scorso 7 marzo sulla condotta di Ivan Kuliak, il ginnasta russo che in occasione della premiazione dopo aver vinto la medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di Doha, in Qatar, aveva sfoggiato la “Z” a supporto dell’invasione dell’Ucraina. L’atleta ha ricevuto un anno di squalifica dalla Commissione disciplinare, per aver violato “gli statuti, il codice di disciplina, il codice etico, il codice di condotta e il regolamento tecnico. Kuliak dovrà inoltre restituire il premio in denaro di 480 euro (oltre a versare un contributo per le spese del procedimento nella somma di 1.600 euro) e la medaglia guadagnata. Entro 21 giorni potrà ricorrere in appello contro la decisione. Nato a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si è chiusa in poco più di due mesi l’indagine avviata dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (Fig) lo scorso 7 marzocondotta di, ilrusso che in occasione della premiazione dopo aver vinto la medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di Doha, in Qatar, aveva sfoggiato la “Z” a supporto dell’invasione dell’Ucraina. L’atleta ha ricevuto undi squalifica dalla Commissione disciplinare, per aver violato “gli statuti, il codice di disciplina, il codice etico, il codice di condotta e il regolamento tecnico.dovrà inoltre restituire il premio in denaro di 480 euro (oltre a versare un contributo per le spese del procedimento nella somma di 1.600 euro) e la medaglia guadagnata. Entro 21 giorni potrà ricorrere in appello contro la decisione. Nato a ...

