Rispuntano odi “napoletane” del più grande poeta spagnolo del ‘500 | l’annuncio all’Università Suor Orsola

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Due odi latine inedite, composte nel suo periodo napoletano (1532-1536), dal piùdella storia, Garcilaso de la Vega, sono state ritrovate all’interno di un’antologia di poeti italiani del Cinquecento conservata presso una biblioteca della Repubblica Ceca. Il clamoroso ritrovamento, diimportanza per gli studiosi di letteratura spagnola e non solo, è stato annunciato dalla giovane filologa inglese dell’Università di Oxford, Maria Czepiel, non a caso proprio a Napoli la città in cui Garcilaso de la Vega, al seguito del viceré don Pedro de Toledo, aveva rivoluzionato la sua poetica e il futuro della lirica spagnola con le contaminazioni del classicismo oraziano e la lettura di alcuni fra i più grandi poeti del Cinquecento italiano, innanzitutto Jacopo Sannazaro.di ...