Ovs apre a Napoli lo store numero 1 000 in Italia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ovsoggi alo1.000 in, lungo la centralissima via Scarlatti. Lo rende noto l’azienda di abbigliamento con sede a Venezia. Lo, che si estende su 2.000 metri quadrati e si sviluppa su due piani, affianca alle collezioni dei brand Ovs – Piombo, Baby Angel, Everlast – anche marchi internazionali tra cui Gap, Nina Kendosa, Nobody’s Child, New Balance e Converse per il bambino, ClioMakeUp per il beauty. “Il nuovo negozio di– afferma Carmine di Virgilio, direttore retail di Ovs – rappresenta un importante passaggio della nostra storia. Da un lato, infatti, con la nuova apertura sale a mille ildi negozi presenti in, proprio in una regione che già detiene il primato del maggior ...