Advertising

SSCNapoliFeed : Napoli, il dilemma portieri: Spalletti 'tifa' Ospina, Meret alla finestra - sportli26181512 : Napoli e il dilemma portieri: Spalletti vuole Ospina, De Laurentiis temporeggia. E Meret...: Napoli e il dilemma po… - Gazzetta_it : #Napoli e il dilemma portieri: Spalletti vuole Ospina, De Laurentiis temporeggia. E Meret... - chiaxxstill : il dilemma per il mio outfit al listening party di Napoli è: 1. outfit ispirato a fine line che mi piace un botto 2… - lucio22673283 : RT @Carmen24583545: Frolla o riccia? Questo è il dilemma... #Napoli -

La Gazzetta dello Sport

Leggi Anche Carrelli di plastica - Quando la raccolta differenziata è un: mix di materiali ...ciclo di vita presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi di...Quando si dice il problema numero uno…tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis la 'trattativa' sul progetto futuro delè iniziata da David Ospina. Il tecnico azzurro ha infatti chiesto a gran voce la riconferma del portiere colombiano, che ha il contratto in scadenza e per il quale l'ipotesi rinnovo nei mesi ... Napoli e il dilemma portieri: Spalletti vuole Ospina, De Laurentiis temporeggia. E Meret... Resta sospesa la situazione legata alla porta: non si è ancora sbloccato il rinnovo del colombiano e da quello dipenderanno anche le scelte dell'ex Udinese, che non accetterebbe un'altra stagione da c ...Il Napoli studia le operazioni giuste tra acquisti e cessioni per dare a Luciano Spalletti una rosa in grado di lottare in campionato e in Champions League.