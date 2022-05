Koulibaly | “Maradona? Il suo nome mette pressione Per lo Scudetto ci serve una cosa”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il difensore del Napoli Kalidouha rilasciato un’intervista a Onze Mondial. Il senegalese ha parlato un po’ della sua esperienza all’ombra del Vesuvio, che dura da ben 8 anni.ha espresso tutto il suo amore per la città, oltre che il suo rammarico per il mancato raggiungimento dello. Di seguito quanto riportato:ti fa amare la città di Napoli?“ Tutto! Il sole, il mare, le persone, l’entusiasmo per il calcio. Che abbiano 10 o 70 anni, amano il calcio. Tutti ti parlano di calcio. Mi piace molto il loro modo di accogliere gli stranieri. La mia famiglia e i miei amici sono più accolti di me quando arrivano in città e dicono il mio, sono accolti a braccia aperte, è qualdi grandioso. Amo vivere qui. I bambini lo adorano. Quando siamo in ...