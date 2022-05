Guerra in Ucraina, vox tra i parlamentari: “Evitare escalation nucleare”. Ma sull’invio armi restano divisi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dalla speranza di Salvini che “non ci siano più invii di armi”, anche se è il segretario della Lega a chiarire che il suo partito non chiederà di votare su nuovi armamenti all’Ucraina, al sì convinto di PD, Italia Viva e Fratelli d’Italia a favore di nuove armi per l’esercito di Zelensky. L’informativa di Mario Draghi, in programma alla Camera e al Senato per il prossimo giovedì, non prevede alcun voto, ma solo una discussione parlamentare. L’invio di aiuti, anche militari, è previsto fino a fine anno, dal decreto votato quasi all’unanimità dal Parlamento a fine marzo scorso. Tutti i partiti si dicono preoccupati per un’escalation che potrebbe diventare anche nucleare. “escalation da Evitare”, dicono i parlamentari dei diversi schieramenti sentiti dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dalla speranza di Salvini che “non ci siano più invii di”, anche se è il segretario della Lega a chiarire che il suo partito non chiederà di votare su nuovi armamenti all’, al sì convinto di PD, Italia Viva e Fratelli d’Italia a favore di nuoveper l’esercito di Zelensky. L’informativa di Mario Draghi, in programma alla Camera e al Senato per il prossimo giovedì, non prevede alcun voto, ma solo una discussione parlamentare. L’invio di aiuti, anche militari, è previsto fino a fine anno, dal decreto votato quasi all’unanimità dal Parlamento a fine marzo scorso. Tutti i partiti si dicono preoccupati per un’che potrebbe diventare anche. “da”, dicono idei diversi schieramenti sentiti dal ...

