Gas | Eni apre il doppio conto Putin | suicidio energetico Ue

Advertising

MediasetTgcom24 : Gas, Eni: avviata procedura apertura due conti, uno in rubli - Agenzia_Ansa : Gas, Eni: avviate le procedure per aprire due conti presso Gazprom Bank #ANSA - Marcozanni86 : ++ Gas: Eni, avviata procedura apertura 2 conti ++ Un'altra pietra miliare nel rafforzamento della credibilità sul… - LavoroFvg : RT @doluccia16: Eni è pronta a pagare il gas alla Russia in rubli. State facendo acqua da tutte le parti con le sanzioni. ?????? - 73deva73 : Ecco cos’è ????! Ogni giorno una conferma. #Eni IN ACCORDO COL GOVERNO ITALIANO apre due conti per pagare in #rubli i… -

La commissione Ue ha precisato che 'il secondo conto in rubli' per pagare ilrusso 'viola le sanzioni'. 'in vista delle imminenti scadenze di pagamento per i prossimi giorni, ha avviato in ...apre conto in rublo e in euro presso Gazprom Bank La criticità Una lettura, quella dello stop radicale, nella migliore delle ipotesi affrettata - se non una gaffe in piena regola - , visto ...(Sky Tg24 ) In ogni caso - conclude la nota - "Eni ribadisce fermamente che rispetterà qualsiasi eventuale futuro provvedimento normativo che dovesse intervenire a sanzionare il trading del gas o le ...Eni ha avviato le procedure per aprire i conti K presso Gazprombank, come richiesto da Gazprom Export per i pagamenti del gas secondo le nuove regole imposte dal Cremlino. Lo ha fatto in «via ...