Advertising

Il Foglio

... del Partner tecnico, per incentivare la partecipazione al concerto utilizzando il trasporto pubblico cittadino lasciando a casa l'auto, e diAeroporti. 'Ormai è una tradizione per Milano, ...SESAR, (Single European SkyResearch) è, infatti, il progetto di ricerca per la gestione del ... In quest'ottica,sta lavorando da anni a una serie di progetti innovativi nell'ambito del ... Da Atm a Sea: tutte le nomine che agitano il sistema delle partecipate milanesi The man ran out of patience with the man in front of him for taking too long in using an automated teller machine, and so started the fight.Almosafer, a leading omni-channel travel brand, Saudi Arabia, has celebrated a robust first year of performance for its luxury travel Concierge service at the ongoing Arabian Travel Market (ATM) in ...