Carmen Longo, presenta il suo cortometraggio "Do not forget", (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un racconto onirico e reale, specchio del disagio di chi si trova a vivere una situazione di coppia borderline, nella quale violenza e ossessione dell'uno, incombono sull'annullamento psichico e fisico dell'altra. Questo in sintesi, il tema del nuovo prodotto cinematografico, di Carmen Longo, "Do not forget", al suo esordio come regista e sceneggiatrice. Attrice, conduttrice, musicista, scrittrice, insomma, un'artista completa a tutto tondo. La musica e l'arte sono sempre stati nel suo Dna. Nonno paterno musicista, nonna e zia materne attrici. Fin da piccola, ha coltivato la passione per il violoncello, ama la natura e ha un amore innato per la cucina, scrivendo anche dei libri di ricette affiancati sempre da ricordi e dalle sue storie di vita personali. Carmen è stata protagonista in diverse commedie con ruoli ...

