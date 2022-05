Cairo chiama De Laurentiis | il Torino ha chiesto un calciatore al Napoli!

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a “Calcio, Amore e Fantasia” su Piuenne. Il giornalista ha svelato un retroscena di calciomercato riguardante Napoli e. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Getty – Meret Napoli “Nelle scorse ore Dehanno avuto modo di incrociarsi in Lega Calcio. Da quanto filtra da, il presidente granata avrebbeAlex Meret al Napoli. Se Ospina dovesse rinnovare, è probabile che il portiere ex Udinese e Spal possa andare al”.

