Auto piomba nel giardino di un asilo | morto bimbo di 4 anni e quattro feriti

(Di mercoledì 18 maggio 2022)finisce neldi una L’Aquila:un bambino di 4. Altrisono rimasti, uno di loro in modo grave. A dare notizia dell’incidente erano stati i Vigili del Fuoco su Twitter. “L’Aquila, poco dopo le 14.30 un’mobile finisce neldi una scuola dell’infanzia: 4 bambini rimasti(la notizia del decesso del piccolo di 4è stata successiva), soccorsi in atto di personale sanitario e Vigili del fuoco”, si leggeva nel tweet pubblicato dall’account ufficiale. L’incidente è avvenuto alla scuola dell’infanzia 1 Maggio. L’era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. ...